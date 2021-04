Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner Zoll mit erfolgreicher Suche an Ostern - Ecstasy-Tabletten in Erdnussbutter eingelegt - Marihuana als Katzenfutter getarnt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Am Osterwochenende hat der Kölner Zoll am Flughafen mehr als acht Kilogramm Marihuana, fast zweieinhalb Kilogramm Haschisch und rund 12.200 Ecstasy-Tabletten in Paketsendungen aus dem Verkehr gezogen. Der geschätzte Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen liegt bei mehr als 200.000 Euro.

"Statt Ostereiern gingen uns in Erdnussbutter eingelegte Ecstasy-Tabletten und als Katzenfutter getarntes Marihuana ins Netz", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Alle Drogensendungen wurden vom Zoll im Zuge der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels auf ihrem Weg über den Köln/Bonner Flughafen kontrolliert. Nähere Angaben zu Routen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

"Der Trend große Mengen Drogen in nur einem Paket zu verstecken hält ganz klar weiter an. Was früher unter 100 Gramm waren, sind jetzt schnell mal ein paar Kilo", so Ahland weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell