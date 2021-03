Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner Zoll findet Drogen für mehr als 1,6 Millionen Euro - Heroin in Handtaschen eingenäht - Crystal Meth eingelegt in Haargeltiegel - Haschisch in Schachbrett versteckt

Köln (ots)

Am Flughafen Köln/Bonn hat der Kölner Zoll in den vergangenen acht Wochen mehr als 102 Kilogramm Marihuana, fast 10 Kilogramm Haschisch, knapp 22.700 Ecstasy-Tabletten, rund 3,6 Kilogramm Crystal Meth, fast zwei Kilogramm der Designerdroge 3-MMC und 300 Gramm Heroin aus dem Verkehr gezogen. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen liegt bei mehr als 1,6 Millionen Euro.

"Mittlerweile finden wir fast täglich Drogen in Paketsendungen. Neben dem Schmuggel auf der Straße und in Zügen ist das für uns der Klassiker", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Alle Drogensendungen wurden vom Zoll im Zuge der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels auf ihrem Weg über den Köln/Bonner Flughafen kontrolliert. Nähere Angaben zu Routen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

"Heroin in Handtaschen eingenäht, Crystal Meth eingelegt in Haargeltiegel oder Haschisch in einem Schachbrett sind nur einige der kreativen, aber dennoch erfolglosen Verstecke", so Ahland weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

