Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zigarettenschmuggel im großen Stil hält an - Kölner Zoll stellt 648.000 unversteuerte Zigaretten am Flughafen sicher -

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Der Kölner Zoll zog am Flughafen Köln/Bonn in den ersten vier Wochen des neuen Jahres bereits 648.000 unversteuerte Zigaretten aus dem Verkehr.

"Der Zigarettenschmuggel im großen Stil hält an. Die 3.240 Zigarettenstangen waren sehr aufwändig in 540 voll funktionsfähigen Musikboxen versteckt. Der verhinderte Steuerschaden beträgt knapp 130.000 Euro", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die geplanten Empfänger der acht Frachtsendungen aus Hongkong, waren Privatpersonen in Großbritannien.

Die Zigaretten wurden sichergestellt und werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell