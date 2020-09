Hauptzollamt Köln

HZA-K: Schmuggelversuche im großen Stil halten an - Kölner Zoll stellt am Flughafen Köln/Bonn Drogen für mehr als 1,1 Millionen Euro und 80.000 unversteuerte Zigaretten sicher -

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Seit Ende August hat der Kölner Zoll am Flughafen Köln/Bonn in nur drei Wochen mehr als 40 Kilogramm Marihuana, fast 24 Kilogramm Amphetamin, knapp 24.400 Ecstasy-Tabletten, mehr als 3,8 Kilogramm Heroin, knapp 3,5 Kilogramm Haschisch und rund ein Kilogramm Kokain und aus dem Verkehr gezogen. Zu-dem gingen den Zöllnern 80.000 unversteuerte Zigaretten ins Netz.

"Schmuggelversuche im großen Stil halten im Luftfrachtbereich weiterhin an. Vor allem harte Drogen wie Heroin, Kokain, Amphetamin und Ecstasy-Tabletten sind dabei auf dem Vormarsch. Der Straßenverkaufs-wert der sichergestellten Drogen liegt bei mehr als 1,1 Millionen Euro", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Alle Drogensendungen wurden vom Zoll im Zuge der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels auf ihrem Weg über den Köln/Bonner Flughafen kontrolliert. Nähere Angaben zu Routen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

"Für mögliche Verstecke gehen den Schmugglern nie die Ideen aus. Heroin als Einlage in den Griffstücken von Springseilen oder Amphetamin verbaut in einer Lauflernhilfe für Kleinkinder waren diesmal die Höhepunkte", so Ahland weiter.

Die 80.000 unversteuerten Zigaretten verteilten sich auf mehrere Paketsendungen auf dem Weg von Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Großbritannien. Beschriftet waren die schweren Pakete als Autoersatzteile. Der verhinderte Steuerschaden liegt bei knapp 13.900 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Köln

Pressesprecher

Jens Ahland

Telefon: 0221-27252-1176

mobil: 0172/2514897

E-Mail: presse.hza-koeln@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell