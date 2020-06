Hauptzollamt Köln

HZA-K: Drogen für rund 1,8 Millionen Euro per Post - mehr als 11.000 Aufgriffe durch den Zoll in den letzten zwei Jahren -

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

In den letzten zwei Jahren stellte der Kölner Zoll bei Kontrollen des innereuropäischen Postverkehrs mehr als 11.000 Drogensendungen im Wert von rund 1,8 Millionen Euro sicher. Alle Briefe waren für Empfänger in Deutschland bestimmt und kamen aus den Niederlanden.

"Pro Brief waren das immer nur ein paar Gramm, aber in der Summe kamen bisher bereits mehr als 200 Kilogramm an verschiedenen Drogen zusammen", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Der Drogenhandel im Darknet hat in den letzten Jahren weiter zugenommen. Daher kontrolliert der Kölner Zoll den Postverkehr gezielt und regelmäßig in den entsprechenden Postverteilzentren.

"Ein weiterer Schwerpunkt liegt beim Schmuggel von Doping- und Potenzmitteln. Mehr als 65.000 Tabletten und fast sechs Kilogramm dieser Substanzen gingen uns bei den Postkontrollen ins Netz", so Ahland weiter.

Mit fast 100.000 Euro sichergestelltem Falschgeld, leistete der Kölner Zoll zudem wertvolle Unterstützung für Ermittlungen des Bundeskriminalamtes.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Köln

Pressesprecher

Jens Ahland

Telefon: 0221-27252-1176

mobil: 0172-2514897

E-Mail: presse.hza-koeln@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell