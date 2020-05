Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner Zoll beschlagnahmt Marihuana im Wert von über 1,8 Millionen Euro - mehr als 180 Kilogramm in den letzten drei Wochen -

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

In den vergangenen drei Wochen stellte der Kölner Zoll am Flughafen Köln/Bonn mehr als 180 Kilogramm Marihuana sicher. Bereits am 24. April gingen den Zöllnern knapp 70 Kilogramm und am 12. Mai nochmal rund 55 Kilogramm der Droge ins Netz.

"Dass wir allein in zwei Nächten knapp 125 Kilogramm Marihuana in Paketsendungen finden ist neuer Rekord. Die Gesamtmenge von 180 Kilogramm hätte für mehr als eine halbe Million Joints gereicht", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Im Zuge der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels, kontrollierte der Zoll die knapp 40 Drogensendungen auf ihrem Weg über den Köln/Bonner Flughafen. Nähere Anga-ben zu Routen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

"Das Marihuana mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 1.836.000 Euro wird nach Abschluss der Ermittlungen vernichtet", so Ahland weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Köln

Pressesprecher

Jens Ahland

Telefon: 0221-27252-1176

mobil: 0172-2514897

E-Mail: presse.hza-koeln@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell