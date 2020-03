Hauptzollamt Köln

HZA-K: Informationen zur Erreichbarkeit des Hauptzollamts Köln

Köln (ots)

Die Dienststellen des Hauptzollamts Köln sind unverändert geöffnet. Passend zur aktuellen Devise "Bleiben Sie zuhause", ist ein persönliches Erscheinen jedoch in den allermeisten Fällen gar nicht erforderlich. Anliegen in Sachen Kraftfahrzeugsteuer können in der Regel telefonisch, per E-Mail oder auf dem Postweg geklärt werden.

Zur Minimierung von Kontakten, sollte für die Abfertigung von Postpaketen vorrangig das Verfahren "Postabfertigung von zu Hause" oder die nachträgliche Postverzollung der Deutschen Post AG genutzt wer-den. Die notwendigen Erklärungen und Formulare sind unter www.zoll.de (Suchbegriff: Postabfertigung) zu finden.

Um unnötige Fahrten zu vermeiden, wird auf jeden Fall dringend empfohlen, vorher mit der betreffenden Dienststelle Kontakt aufzunehmen. Alle Kontaktdaten sind ebenfalls unter www.zoll.de (Suchbegriff: Dienststellensuche) zu finden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Köln

Pressesprecher

Jens Ahland

Telefon: 0221-27252-1176

E-Mail: presse.hza-koeln@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell