HZA-K: Rosenmontag- geänderte Öffnungszeiten im Hauptzollamt Köln

Das Hauptzollamt Köln, sowie die Zollämter Bonn, Gummersbach und Köln-West bleiben am Rosenmontag, den 24. Februar 2020, einschließlich der KFZ-Steuerstellen geschlossen. Im Notfall steht Ihnen das Zollamt Wahn mit einer Notbesetzung in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr zur Verfügung (Postabfertigungen ausgenommen). Hinweis: Das Zollamt Wahn befindet sich der Max-Reichpietsch-Strasse 8 in 51147 Köln (Tel.: 02203 3580-0)

Hauptzollamt Köln

Bianca Munkler

Telefon: 0221 / 27252-1165

E-Mail: presse.hza-koeln@zoll.bund.de

www.zoll.de

