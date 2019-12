Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zoll beteiligt sich an Großkontrollen der Polizei an der BAB 61 bei Rheinbach und auf dem Parkplatz Goldene Meile - knapp 1 Kilo Drogen in Fahrzeug gefunden -

Köln (ots)

Gestern Nachmittag bis in die Abendstunden beteiligten sich rund 40 Zöllnerinnen und Zöllner an Großkontrollen der Polizei an der BAB 61 bei Rheinbach und auf dem Parkplatz Goldene Meile.

"Die Bekämpfung des Drogenschmuggels war bei dieser Kontrolle unser Hauptaugenmerk. Neben erfahrenen Kollegen kamen auch fünf Drogenspürhunde sowie unsere Vollmobile Röntgenanlage zum Einsatz.", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die Bilanz der Maßnahme:

- 850 Gramm Heroin und 100 Gramm Kokain wurden in einem Fahrzeug gefunden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen, daher können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu dem Aufgriff genannt werden.

- 16 LKW und 17 PKW sowie deren 47 Insassen wurden kontrolliert.

- 13 LKW wurden zusätzlich durch die Vollmobile Röntgenanlage geröntgt.

- 8 Fahrer wurden an die Polizei übergeben, nachdem sich durch positive Drogenwischtests der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss ergab.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Köln

Pressesprecher

Jens Ahland

Telefon: 0221-27252-1176

mobil: 0172-2514897

E-Mail: presse.hza-koeln@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell