HZA-K: Kölner Zoll beteiligt sich an bundesweiter Schwerpunktprüfung in der Transport- und Logistikbranche - knapp 400 Fahrer kontrolliert - gravierende Verstöße festgestellt -

Über 100 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben heute seit den frühen Morgenstunden im Großraum Köln/Bonn knapp 400 LKW- und Sprinterfahrer kontrolliert. Auf Rastplätzen der Autobahnen 1, 3, 4 und 59 und verschiedenen Landstraßen wurden die Fahrzeuge den Kontrollstellen aus dem fließenden Verkehr durch Streifenwagen zuge-führt. Auch die Polizei und das Bundesamt für Güterverkehr waren an der Maßnahme beteiligt.

"Mit unseren Kontrollen waren wir Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung in dieser Branche. Ein Hauptaugenmerk unserer Kontrollen liegt in der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung, sowie auf der Einhaltung des Mindestlohns von derzeit 9,19 EUR", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Eine erste Bilanz der Maßnahme:

- 5 Personen wurden ohne gültigen Aufenthaltstitel bzw. ohne die erforderliche Arbeitserlaubnis bei einer Tätigkeit angetroffen - gegen sie und ihre Arbeitgeber wurden vor Ort Ermittlungsverfahren eingeleitet.

- In 15 Fällen gibt es Hinweise auf die Unterschreitung des Mindestlohns.

- Für den Missbrauch von Sozialleistungen gibt es in 5 Fällen Anhaltspunkte.

- In 13 Fällen wurden Ermittlungen wegen fehlender bzw. falscher Meldungen zur Sozialversicherung aufgenommen.

- Die Polizei stellte in zahlreichen Fällen technische Mängel und unzureichende Ladungssicherung fest. Zwei Fahrzeuge konnten die Fahrt aufgrund gravierender Mängel nicht mehr fortsetzen.

- Das Bundesamt für Güterverkehr stellte zahlreiche Verstöße u.a. bei einzuhaltenden Lenk- und Ruhezeiten bzw. entsprechenden Aufzeichnungspflichten fest.

"Besonders gravierend war der Aufgriff eines Sprinters mit 3 bulgarischen Insassen, welche alle stark alkoholisiert waren. Der Fahrer hatte zudem keinen Führerschein und ein Beifahrer war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Zudem wurde bei 10 Fahrern Drogenkonsum nachgewiesen ", so Pressesprecher Jens Ahland weiter.

Zusatzinformation Die Schwerpunktprüfung fand zeitgleich in ganz Deutschland statt. Wie der Name schon sagt, wird bei diesen bundesweiten Prüfungen der Schwerpunkt immer auf eine bestimmte Branche gelegt.

