Hauptzollamt Koblenz

HZA-KO: Mehr als sieben Kilogramm Marihuana sichergestellt

Koblenz (ots)

Am vergangenen Donnerstag den 12.05.2022 am frühen Abend kontrollierten Beschäftigte des Hauptzollamtes Koblenz auf der A61 Höhe Pfalzfeld einen niederländischen PKW. Fahrzeugführer war ein 51-jähriger niederländischer Staatsangehöriger, der alleine im Fahrzeug war.

Auf Befragen gab der Reisende an, keine verbotenen Gegenstände, wie z. B. Rauschgift, mitzuführen.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten dann im Kofferraum insgesamt 7,2 Kilogramm Marihuana, dass in mehreren Beuteln in zwei Kartons verpackt war.

Der Beschuldigte wurde noch am Abend vorläufig festgenommen. Der zu-ständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Koblenz erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wegen des Haftgrundes der Fluchtgefahr. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Für ihn gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Original-Content von: Hauptzollamt Koblenz, übermittelt durch news aktuell