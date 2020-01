Hauptzollamt Koblenz

HZA-KO: Rauschgiftspürhund "Bibbi" erschnüffelt 100 Gramm Kokain

Koblenz (ots)

Am 29.12.2019 gegen 20:45 Uhr kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Koblenz zusammen mit Beamten der Bundespolizei Prüm in der Nähe von Prüm ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen. Das Fahrzeug war besetzt mit zwei albanischen und einem bulgarischen Staatsangehörigen. Die drei Männer im Alter von 28, 33 und 47 Jahren gaben an aus Belgien zu kommen.

Allerdings machten die Männer bei der getrennten Befragung durch die Beamten widersprüchliche Angaben. Die Frage nach evtl. mitgeführtem Rauschgift wurde von den allen Fahrzeuginsassen verneint. Ein bei den Reisenden durchgeführter Wischtest reagierte positiv auf Drogen.

Daraufhin wurde der Rauschgiftspürhund "Bibbi" des Zolls eingesetzt, der im Fahrzeuginneren das Kokain, das in einem Staufach versteckt war, gefunden hat. Bei dem Fahrzeugführer besteht zusätzlich der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hat.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen die drei Männer angeordnet.

