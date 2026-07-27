Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Tag der offenen Tür "Wir sind der Zoll" beim Hauptzollamt Karlsruhe

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Karlsruhe (ots)

Am Freitag, 31. Juli 2026, veranstaltet das Hauptzollamt Karlsruhe unter dem Motto "Wir sind der Zoll" einen Tag der offenen Tür.

Die Veranstaltung findet von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Gelände des Hauptzollamts Karlsruhe in der Philipp-Reis-Straße 4, 76137 Karlsruhe, statt. Interessierte haben an diesem Tag die Möglichkeit, die vielfältigen Aufgaben des Zolls kennenzulernen und Einblicke in die Arbeit der Behörde zu erhalten.

Hinweis:

Aufgrund der Veranstaltung stehen am 31. Juli 2026 auf dem Gelände des Hauptzollamts Karlsruhe keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Dies gilt für alle Personen, die das Hauptzollamt an diesem Tag aufsuchen, einschließlich Besucherinnen und Besuchern, Beteiligten sowie sonstigen Gästen. Wir bitten darum, auf öffentliche Verkehrsmittel oder umliegende Parkmöglichkeiten auszuweichen und danken für Ihr Verständnis.

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