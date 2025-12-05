Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Als "leere Aluboxen deklariert"

Zoll entdeckt geschmuggelte Zigaretten in LKW-Auflieger

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Am Abend des 1. Dezember 2025 entdeckten Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe auf der Bundesautobahn 6 in einem aus Bulgarien kommenden LKW knapp 50.000 Stück Zigaretten, die als "leere Aluboxen" deklariert wurden.

Während der Kontrolle des bulgarischen Fahrzeugs, das mit Hilfe der mobilen Großröntgentechnik des Zolls überprüft wurde, zeigten sich bereits auf dem Röntgenbild deutliche Auffälligkeiten. Die Ladung entsprach augenscheinlich nicht den Angaben des 42-jährigen Fahrers. Bei der anschließenden Kontrolle des Laderaums fanden die Beamten mehrere Kartonagen, in denen die Zigaretten professionell verborgen waren.

"Unsere Großröntgentechnik erlaubt es, innerhalb weniger Minuten einen kompletten LKW zu durchleuchten. Wenn dabei Strukturen sichtbar werden, die nicht zur angemeldeten Ladung passen, schauen wir natürlich ganz genau hin.", erklärt Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamt Karlsruhe. "Dadurch können wir Schmuggelware in zumeist selbst gebauten aber auch konstruktionsbedingte Hohlräume der Fahrzeuge schnell erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.", so Holm weiter.

Vor Ort wurde gegen den Fahrer ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die Zigaretten wurden sichergestellt.

Der zu erwartende Steuerschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell