Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Leiter des Zollamts Heidelberg in den Ruhestand verabschiedet

Karlsruhe (ots)

Nach 45 Jahren im Dienst wurde der Leiter des Zollamts Heidelberg, Wolfgang Mudra, in den Ruhestand verabschiedet. Bedingt durch die aktuelle Pandemiesituation fand die Verabschiedung nur im kleinen Kreis statt. In seiner Abschiedsrede erinnerte Mudra an seine Anfangszeit beim Zollamt Heidelberg, an das er 1980 nach bestandener Laufbahnprüfung kam. Damals noch ohne PCs und Drucker, mit dicken papierenen Gesetzeswerken. Stationen an weiteren Zollämtern und im Hauptzollamts Karlsruhe folgten und führten zu einem großen Erfahrungswissen. Die letzten 20 Jahre war Mudra durchgängig am Zollamt Heidelberg tätig, davon 17 Jahre als Leiter des Amtes, dass er durch seine ruhige und besonnene Art prägte.

