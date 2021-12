Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Sechs Bauarbeiter ohne Aufenthaltserlaubnis bei Zollkontrolle entdeckt /Hauptzollamt Karlsruhe wird bei Baustellenkontrolle im Rhein-Neckar-Kreis fündig

Karlsruhe, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einer Baustellenkontrolle im Rhein-Neckar-Kreis sind Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Karlsruhe mit Dienstsitz in Heidelberg erneut auf vier Arbeitnehmer gestoßen, die sich durch die verbotswidrige Arbeitsaufnahme illegal in Deutschland aufhielten.

Die Beamten hatten am 23. November die Baustelle in St. Leon-Rot aufgrund eines Hinweises kontrolliert. Gegen die vier Arbeitnehmer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet eingeleitet. Die Osteuropäer hatten zwar Visa für ein Land der EU, die ihnen auch den touristischen Aufenthalt in Deutschland gestattete, allerdings war ihnen eine Arbeitsaufnahme nicht erlaubt.

Zur Durchführung der weiteren Maßnahmen wurden die Ukrainer zur Dienststelle verbracht. Hier wurde jeweils eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt und die Personen zur Sache vernommen. Die zuständige Ausländerbehörde beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und die Ausweisdokumente übergeben. Die weiteren ausländerrechtlichen Maßnahmen erfolgen von dort.

Gegen den Arbeitgeber der Beschuldigten, der die Osteuropäer auch beherbergte, wird ermittelt. Ihn erwarten Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der Nichtentrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen.

Bereits am 18. November 2021 wurden bei einem größeren Einsatz in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis bei der Kontrolle von Großbaustellen zwei illegal Aufhältige aufgegriffen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

