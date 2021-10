Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Marihuana im Einmachglas/ Karlsruher Zoll wird bei Kontrolle am FKB fündig

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Karlsruhe,Rheinmünster (ots)

In einem Einmachglas fand der Karlsruher Zoll am 4. Oktober bei einem Reisenden aus Spanien am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden knapp sieben Gramm Marihuana.

Als der 26-Jährige von den Zollbeamten angesprochen und zur Gepäckkontrolle gebeten wurde, entdeckten sie in seiner Bauchtasche das Einmachglas mit dem Rauschgift.

Gegen den Reisenden wurde vor Ort ein Strafverfahren wegen Bannbruchs (Einfuhr von Gegenständen trotz Verbots) und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt.

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell