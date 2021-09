Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe - Kontrolle von Gaststätten und Shishabars in Bruchsal

Karlsruhe (ots)

Gemeinsam mit dem Polizeirevier Bruchsal kontrollierte das Hauptzollamt Karlsruhe am Mittwochabend 3 Shishabars, 5 Gaststätten und 2 Dönerläden im Stadtbezirk Bruchsal sowie in Forst und Karlsdorf.

In den Einsatz waren rund 15 Beamte eingebunden, davon sieben Beamte der Polizei und 8 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe. Darüber hinaus waren drei Mitarbeiter verschiedener Ordnungsämter, vier Steuerfahnder und zwei Betriebsprüfer der Finanzbehörde im Einsatz.

Zielrichtung des Einsatzes war die Überprüfung der Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen, ausländerrechtlichen und tabaksteuerrechtlichen Vorschriften sowie der Einhaltung des Gewerberechts, des Jugendschutzes, des Baurechts, des Brandschutzes sowie der aktuellen Corona-Verordnung. Darüber hinaus standen illegales Glücksspiel, Rauschgiftkriminalität, Urkundenfälschung und die Manipulation von Spielautomaten im Blickpunkt der Beamten.

Insgesamt wurden 10 Betriebe und 138 Personen kontrolliert. Bei der Kontrolle von drei Shishabars stellten die Beamten des Hauptzollamts Karlsruhe Verstöße gegen das Tabaksteuerrecht fest. So wurden vor Ort 52 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt, welcher entgegen der geltenden Vorschriften in Kleinmengen ohne die vorgeschriebenen Kleinverkaufspackungen an die Kunden veräußert wurde. Dabei wurden 3 Straf- und 3 Ordnugswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit fanden in einem Fall Anhaltspunkte für mögliche Verstöße in Bezug auf das Vorenthalten und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie erste Hinweise für mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz.

Die bisherige Bilanz der Maßnahme ergab folgende Verdachtsmomente/Feststellungen Polizei: 1 Festnahme aufgrund vorhandener Vollstreckungshaftbefehle 1 Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung 1 Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das Meldegesetz 1 Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz 4 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen das Passgesetz Sicherstellung von 3 Ausweisdokumenten

Weitere Prüfungen und sich eventuell daraus ergebende Ermittlungen dauern derzeit noch an.

"Die Kontrollen haben erneut gezeigt, dass es in Gastronomiebetrieben häufig zu Verstößen gegen die geltenden gesetzlichen Vorschriften kommt", so Robert Pfütze, Leiter Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe, "die behördenübergreifenden Kontrollen sind daher ein geeignetes Mittel, um diese aufzudecken."

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe