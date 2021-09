HZA-KA: Hauptzollamt Karlsruhe beteiligte sich zusammen mit der Polizei am Sicherheitstag 2021

Hauptzollamt Karlsruhe

Hauptzollamt Karlsruhe beteiligte sich zusammen mit der Polizei am Sicherheitstag 2021

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Wochenende fand der vierte länderübergreifende Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt. Auch das Hauptzollamt Karlsruhe war am Freitag bis in die späten Abendstunden mit Kontrollmaßnahmen zusammen mit dem Polizeipräsidium Karlsruhe und der Bundespolizei eingebunden.

Im Bezirk des Hauptzollamts wurden zehn Gastronomiebetriebe nach den Vorschriften des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes kontrolliert und 25 Arbeitnehmer/-innen nach ihrem Arbeitsverhältnisse befragt. Bei zwei Betrieben wurden Bußgeldverfahren wegen des Verdachts des Sofortmeldeverstoßes eingeleitet. Die Ermittlungen weiterer Verstöße und sonstige Überprüfungen dauern noch an.

Die mobile Kontrolleinheit des Zolls führte gemeinsam mit der Bundepolizei und der Kriminalinspektion an der Autobahn 5 bei Karlsruhe ganzheitliche Kontrollen durch, bei denen Fahrzeug, Fahrer/in und die Passagiere genauer unter die Lupe genommen wurden. Dabei wurden 16 Fahrzeuge und 21 Personen kontrolliert. Die Beamten konnten bei zwei Fahrern offene Forderungen des Landratsamtes und des Hauptzollamts Nürnberg von insgesamt 1.300 Euro vollstrecken. Die beiden Beträge wurden vor Ort durch die Reisenden beglichen. Darüber hinaus stellten die Beamten 400 Stück geschmuggelte Zigaretten sicher. Bei einem Beifahrer wurde nach einem positiven Drogenschnelltest eine geringe Menge Kokain aufgefunden und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Strafverfahren eingeleitet.

