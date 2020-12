Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: ZOLL spendet 1.550 Euro an die Lebenshilfe Baden-Baden Beschäftigte des Hauptzollamts Karlsruhe unterstützen den Verein Lebenshilfe Baden-Baden - Bühl - Achern

Bild-Infos

Download

KarlsruheKarlsruhe (ots)

1.550 Euro sind das Ergebnis der diesjährigen Spendensammlung durch die Beschäftigten des Hauptzollamts Karlsruhe. "Nun schon das dritte Jahr in Folge spenden die Beschäftigten des Hauptzollamts Karlsruhe für den guten Zweck." so der stellvertretende Leiter des Hauptzollamts Karlsruhe, Herr Großbongardt. "Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Jahr für Jahr, einen anderen gemeinnützigen Verein in unserem Bezirk finanziell zu unterstützen."

Die Zuständigkeit des Hauptzollamts Karlsruhe reicht vom Kreis Freudenstadt im Süden bis zum Rhein-Pfalz-Kreis im Nordwesten und dem Neckar-Odenwald-Kreis im Nordosten.

Nachdem in den letzten beiden Jahren ein Verein in Karlsruhe und Pforzheim begünstigt wurde, kommt das Geld in diesem Jahr dem Verein "Lebenshilfe der Region Baden-Baden - Bühl - Achern" zu Gute. Dieser Verein hilft Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen mit Begleitung und Beratung, Förderung und Unterstützung, um Inklusion und Teilhabe in allen Lebensbereichen zu verwirklichen.

"Auf Grund des derzeitigen Lockdowns und der damit verbundenen Minimierung der Kontakte wurde auf eine persönliche Übergabe des Spendenschecks verzichtet. Das tut der Freude beim Verein für Lebenshilfe der Region Baden-Baden - Bühl - Achern über die gespendete Summe jedoch keinen Abbruch." so Frau Deubel von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Hauptzollamt Karlsruhe.

Zusatzinformation: Das Hauptzollamt Karlsruhe ist mit seinen 713 Beschäftigten eines von sechs Hauptzollämtern in Baden-Württemberg. Es sicherte und verwaltete 2019 ein Steueraufkommen von rund 7,7 Milliarden Euro in den Bereichen Zölle, Einfuhrumsatzsteuer, Kraftfahrzeugsteuer und Verbrauchsteuern. Mit seinen sechs Zollämtern in Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Baden-Baden, Pforzheim und Karlsruhe, den beiden Kontrolleinheiten Verkehrswege und Flughafen Baden Airport sowie den vier Standorten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Ludwigshafen, Rastatt, Heidelberg und Karlsruhe ist das Hauptzollamt in der Fläche gut vertreten und präsent.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Karlsruhe

Anne Deubel

Telefon: 0721/1833 - 1070

E-Mail: presse.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell