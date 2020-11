Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Blaue Uniform statt Zivilkleidung

Einführung der Uniform auch bei den Binnenzollämtern des Hauptzollamts Karlsruhe

Karlsruhe, Baden-Baden, Pforzheim, Nagold, Bruchsal,Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen

Nachdem bereits im März 2020 die Vollzugskräfte des Hauptzollamts Karlsruhe mit der neuen blauen Uniform ausgestattet wurden, tragen nun die Beschäftigten der Binnenzollämter im Bezirk des Hauptzollamts ab dem 1. Dezember 2020 ebenfalls die blaue Dienstkleidung.

Die Zollämter sind für die Waren- und Postabfertigung zuständig. Hier können Bürger ihre Postsendungen abholen oder Wirtschaftsbeteiligte Warensendungen zur zollrechtlichen Abfertigung anmelden. Nachdem die Uniform vor Jahrzehnten als Zeichen der Bürgernähe bei den Zollämtern abgeschafft wurde und die Zöllner danach in Zivilkleidung zum Dienst erschienen sind, gibt es nun ab Dezember einen einheitlichen Look. "Die Ansprechpartner bei den Zollämtern nehmen hoheitliche Aufgaben war und sind nun eindeutig anhand der Dienstkleidung als Angehörige des Zolls zu erkennen", so die Leiterin des Hauptzollamts Karlsruhe, Dr. Ulrike Berg-Haas.

Ab dem 1. Dezember tragen die Bediensteten der Zollämter Baden-Baden, Karlsruhe und Pforzheim mit der Abfertigungsstelle Nagold blau. Im Bezirk des Hauptzollamts Karlsruhe ziehen die Zollämter Bruchsal, Heidelberg, Mannheim und der Zollservicepunkt Ludwigshafen nächstes Jahr nach.

Mit der Umstellung reiht sich der Zoll in die Farbgestaltung vieler anderer deutscher und europäischer Sicherheitsbehörden ein. Weiterhin erkennbar und zu unterscheiden sind die Zöllner durch den exponierten Aufdruck "Zoll" auf den Kleidungsstücken.

Zusatzinformation: Die Zuständigkeit des Hauptzollamtes Karlsruhe reicht vom Kreis Freudenstadt im Süden bis zum Rhein-Pfalz-Kreis im Nordwesten sowie dem Neckar-Odenwald-Kreis im Nordosten und umfasst damit eine Fläche von gut 7.400 Quadratkilometern. Zum Bezirk des Hauptzollamts Karlsruhe gehören die Zollämter Baden-Baden, Bruchsal, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim mit seinem Zollservicepunkt Ludwigshafen sowie Pforzheim mit der Abfertigungsstelle Nagold. Die sechs Zollämter haben im Jahr 2019 rund 12,6 Millionen Warensendungen und 55.000 Postsendungen zollrechtlich abgefertigt.

