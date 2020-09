HZA-KA: Dienstleistungsabend an den Zollämtern / Änderung der Öffnungszeiten der Zollämter im Bezirk des Hauptzollamts Karlsruhe

Hauptzollamt Karlsruhe

Dienstleistungsabend an den Zollämtern

Änderung der Öffnungszeiten der Zollämter im Bezirk des Hauptzollamts Karlsruhe

Um dem bestehenden Interesse von Wirtschaftsbeteiligten und berufstätigen Bürgerinnen und Bürgern Rechnung zu tragen, erweitern die Zollämter im Bezirk des Hauptzollamts Karlsruhe ab dem 1. Oktober 2020 ihre Öffnungszeiten.

Alle Zollämter im Bezirk (Baden-Baden, Bruchsal, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim mit dem Zollservicepunkt Ludwigshafen sowie Pforzheim mit der Abfertigungsstelle Nagold) haben grundsätzlich von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.

Die Zollämter in Baden-Baden, Bruchsal und die Abfertigungsstelle Nagold bieten ab dem 1. Oktober 2020 zusätzlich an jeweils einem Tag einen Dienstleistungsabend an. Dadurch ändern sich dort die Öffnungszeiten wie folgt:

Zollamt Baden-Baden Mittwoch 08.30 - 17.00 Uhr Zollamt Bruchsal Mittwoch 09.00 - 17.30 Uhr Abfertigungsstelle Nagold Donnerstag 08.30 - 17.00 Uhr

Ansprechpartner für die Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer ist der Service-Punkt Kfz-Steuer beim Hauptzollamt Karlsruhe in der Philipp-Reis-Straße 4 (Mo. - Fr. 08:30 - 15:00 Uhr). Die wohnortnahe Einreichung von Anträgen und Unterlagen oder die Einzahlung von Rückständen zur Kraftfahrzeugsteuer können auch an den Zollämtern als Kontaktstellen vorgenommen werden.

Die Zeiten für die Paketabholung und für die Kraftfahrzeugsteuer enden immer 30 Minuten vor Schließung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zoll.de.

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Karlsruhe ist mit seinen knapp 750 Beschäftigten eines von sechs Hauptzollämtern in Baden-Württemberg und das einnahmestärkste Hauptzollamt im Bundesland. Die Zuständigkeit liegt größtenteils im westlichen Baden-Württemberg und erstreckt sich in Teilen in das Bundesland Rheinland-Pfalz. Zum Bezirk gehören die Stadt und der Landkreis Karlsruhe, der Enzkreis, die Metropol-Region Rhein-Neckar mit den Städten Mannheim, Heidelberg, der Rhein-Neckar-Kreis, der Neckar-Odenwald-Kreis, Nord-Schwarzwald mit den Städten Rastatt, Baden-Baden, Freudenstadt und Calw sowie die Vorderpfalz mit den Städten Ludwigshafen, Worms, Frankenthal einschließlich des Rhein-Pfalz-Kreises. Mit seinen sechs Zollämtern (Baden-Baden, Bruchsal, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim mit dem Zollservicepunkt Ludwigshafen sowie Pforzheim mit der Abfertigungsstelle Nagold) und den beiden Kontrolleinheiten Verkehrswege und Flughafen Baden Airport sowie den vier Standorten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Karlsruhe, Rastatt, Heidelberg und Ludwigshafen ist das Hauptzollamt in der Fläche gut vertreten und präsent.

