HZA-KA: Hauptzollamt Karlsruhe zieht in die Philipp-Reis-Straße 4/ Telefonische und elektronische Erreichbarkeit ist gewährleistet

Es ist soweit: Nach über 100 Jahren mit Dienstsitz in der Rüppurrer Straße 3 a zieht das Hauptzollamt Karlsruhe ab dem 17. August sukzessive in das neue Dienstgebäude an der Philipp-Reis-Straße, Ecke Elisabeth-Großwendt-Straße (Haupteingang). Damit bleibt es in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Gebäude, in dem zuerst das "Grossherzoglich Badische Hauptsteueramt" und 1919/1920 im Rahmen der Erzbergerschen Finanz- und Steuerreform das Hauptzollamt Karlsruhe eingerichtet wurde. "Ich freue mich, dass meine Belegschaft, die bisher auf mehrere Standorte in Karlsruhe und Mannheim verteilt war, zukünftig zentral unter einem Dach arbeiten kann und somit noch effektiver den Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft zur Verfügung steht", so Regierungsdirektorin Dr. Ulrike Berg-Haas, Leiterin des Hauptzollamts Karlsruhe. "Das moderne, auf die heutigen Bedürfnisse angepasste und sanierte Gebäude, verfügt mit rund 6.500 Quadratmetern Nutzfläche über Platz für etwa 450 Bedienstete", so Frau Dr. Berg-Haas weiter.

Die neue Liegenschaft, die technisch auf dem neusten Stand ist, bietet einen barrierefreien Zugang und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Pkw gut zu erreichen. Nach einer Umbauzeit von rund 16 Monaten ist der Umzug nahezu minutiös geplant. In etwa 4 Wochen, vom 17. August bis zum 11. September 2020, soll der komplette Umzug der sechs Sachgebiete abgeschlossen sein. Der Bürger soll davon aber so gut wie nichts mitbekommen. Die Erreichbarkeit telefonisch unter der Zentralnummer 0721 / 1833 - 1, wie auch elektronisch per Mail, ist während des gesamten Umzugs sichergestellt.

Der Arbeitsbereich Kraftfahrzeugsteuer, der bislang gegenüber dem Zollamt Karlsruhe in der Pfannkuchstraße 16 untergebracht war, wird ab dem 17. August in das neue Gebäude in der Philipp-Reis-Straße umziehen. In dieser Zeit finden Sie Ihre Ansprechpartner in den Räumen des Zollamts Karlsruhe in der Pfannkuchstraße 15. Ab dem 24. August ist das neue Bürgerbüro für KFZ-Steuer-Angelegenheiten dann in der Philipp-Reis-Straße eingerichtet. Die Kfz-Steuer-Stelle ist durchgängig unter folgender Rufnummer zu erreichen: 0721 / 1833 - 2280. Die wohnortnahe Einreichung Ihrer Anträge und Unterlagen oder die Einzahlung von Rückständen zur Kraftfahrzeugsteuer können Sie künftig aber auch an der neuen Kontaktstelle im Zollamt Karlsruhe in der Pfannkuchstraße 15 vornehmen.

Die Zollzahlstelle (Vollstreckungsangelegenheiten, Zahlungsverkehr u.a. Kfz-Steuer) des Hauptzollamts in der Rüppurrer Straße ist am 21. August geschlossen. Als Ausweichmöglichkeit steht an diesem Tag das Zollamt Karlsruhe in der Pfannkuchstraße 15 zur Verfügung. Ab dem 24. August ist die Zollzahlstelle ebenfalls in der Philipp-Reis-Straße zu finden.

Vom Umzug betroffen ist auch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Dienstort Karlsruhe, die bislang auf zwei Standorten im Stadtgebiet verteilt war. Der Umzug in die Philipp-Reis-Straße findet in der 35. und 36. Kalenderwoche statt. Die übrigen FKS-Standorte Rastatt, Heidelberg und Ludwigshafen, die Kfz-Steuer-Festsetzungsstelle in Mannheim ebenso die Zollämter Baden-Baden, Bruchsal, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim mit dem Zollservicepunkt Ludwigshafen und Pforzheim mit der Abfertigungsstelle Nagold verbleiben an ihren Standorten.

Kontaktdaten ab 01. September 2020: Hauptzollamt Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 4, 76137 Karlsruhe Postfach 3249, 76018 Karlsruhe Telefon: +49 721 1833-1 (Zentrale) Telefax: +49 721 1833-1010 (Zentrale) E-Mail: poststelle.hza-karlsruhe@zoll.bund.de DE-Mail: poststelle.hza-karlsruhe@zoll.de-mail.de

Öffnungszeiten ab 01.September 2020 in der Philipp-Reis-Straße: Montag - Freitag 08:30 Uhr - 15:00 Uhr

Zusatzinformation: Das Hauptzollamt Karlsruhe nahm mit seinen 713 Beschäftigten im Jahr 2019 ca. 7,7 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt ein, fertigte 12,6 Millionen Warensendungen für den Im- und Export ab und bearbeitete über 55.000 Postsendungen aus Drittländern. Bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit beläuft sich die ermittelte Schadenssumme auf 17,4 Millionen Euro.

