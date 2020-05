Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Einstellungsberater des Zolls informieren Interessierte

Ein Dokument

Karlsruhe (ots)

Einstellungsberater des Hauptzollamts Karlsruhe informieren am Donnerstag, den 14.05.2020 von 9-15 Uhr unter der Telefonnummer 0721/1833-1919 zum Thema "Ausbildung/Studium beim Zoll".

"Gerade die jungen Menschen stehen in dieser besonderen Zeit vor einer ungewissen Zukunft. Sämtliche Informationsangebote im Hinblick auf Ausbildung und/oder Studium sind auf Grund des Corona Viruses weggebrochen." so die Leiterin des Hauptzollamts Karlsruhe, Frau Dr. Berg-Haas. "Daher möchten wir, gerade jetzt, präsent und erreichbar für die jungen Menschen sein und freuen uns auf zahlreiche Anrufe!"

Zusatzinformation: Das Hauptzollamt Karlsruhe ist mit seinen 700 Beschäftigten eines von sechs Hauptzollämtern in Baden-Württemberg. Die Zuständigkeit reicht vom Kreis Freudenstadt im Süden bis zum Rhein-Pfalz-Kreis im Nordwesten und dem Neckar- Odenwald-Kreis im Nordosten. Mit seinen sechs Zollämtern in Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Baden-Baden, Pforzheim und Karlsruhe, den beiden Kontrolleinheiten Verkehrswege und Flughafen Baden Airport sowie den vier Standorten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Karlsruhe, Rastatt, Heidelberg und Ludwigshafen ist das Hauptzollamt in der Fläche gut vertreten und präsent.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zoll.de.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Karlsruhe

Anne Deubel

Telefon: 0721/1833 - 1070

E-Mail: presse.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell