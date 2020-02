Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Direkter Draht zum Zoll

Neue Rufnummer des Hauptzollamts Karlsruhe ab dem 3. März 2020

Karlsruhe, Baden-Baden, Rastatt, Pforzheim, Nagold, Bruchsal,Mannheim,Heidelberg,Ludwigshafen (ots)

Zum 3. März 2020 ändert sich die bisherige Telefonnummer des Hauptzollamts Karlsruhe. Künftig erreichen Sie die Zentrale in der Rüppurrer Str. 3a unter der neuen Rufnummer 0721 / 1833-1. "Mit der Erreichbarkeit aufgrund einer einheitlichen Vorwahl unterstreichen wir als Hauptzollamt Karlsruhe mit seinen sechs Zollämtern, den vier Standorten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie den beiden Kraftfahrzeugsteuerstellen unsere Kundenorientierung und Bürgernähe. Sie stellt eine intelligente Vernetzung der verschiedenen Dienstorte dar", so die Leiterin des Hauptzollamts Karlsruhe, Dr. Ulrike Berg-Haas. Mit der neuen Rufnummer ändern sich auch die Endziffern der Durchwahlen der Beschäftigten. Die Adressen für Post und E-Mail bleiben unverändert.

Zollämter: Baden-Baden 0721/1833-5030 ab dem 14. März Bruchsal 0721/1833-5130 ab dem 12. März Heidelberg 0721/1833-5230 ab dem 13. März Karlsruhe 0721/1833-5330 ab dem 14. März Mannheim 0721/1833-5430 ab dem 11. März Zollservicepunkt Ludwigshafen 0721/1833-5450 ab dem 10. März Pforzheim 0721/1833-5530 ab dem 17. März Abf.-Stelle Nagold 0721/1833-5580 ab dem 17. März

Finanzkontrolle Schwarzarbeit Dienstorte: Karlsruhe 0721/1833-1 ab dem 3. März Rastatt 0721/1833-4730 ab sofort Heidelberg 0721/1833-4480 ab dem 10. März Ludwigshafen 0721/1833-4980 ab dem 10. März

Kfz-Steuer Festsetzungsstellen: Karlsruhe 0721/1833-2280 ab dem 12. März Mannheim 0721/1833-2275 ab dem 12. März

Zusatzinformation: Das Hauptzollamt Karlsruhe ist mit seinen 700 Beschäftigten eines von sechs Hauptzollämtern in Baden-Württemberg. Die Zuständigkeit reicht vom Kreis Freudenstadt im Süden bis zum Rhein-Pfalz-Kreis im Nordwesten und dem Neckar-Odenwald-Kreis im Nordosten. Mit seinen sechs Zollämtern in Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Baden-Baden, Pforzheim und Karlsruhe, den beiden Kontrolleinheiten Verkehrswege und Flughafen Baden Airport sowie den vier Standorten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Karlsruhe, Rastatt, Heidelberg und Ludwigshafen ist das Hauptzollamt in der Fläche gut vertreten und präsent. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zoll.de.

