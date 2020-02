Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Kontrolle in Nagelstudios

Karlsruher Zoll beendet illegalen Aufenthalt und Schwarzarbeit

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Sieben Ermittlungsverfahren und eine Festnahme waren das Ergebnis einer Kontrolle von zwei Nagelstudios in der Karlsruher Innenstadt durch Zollbeamte des Hauptzollamts Karlsruhe.

Am 18.02.2020 wurden durch Beamte des Hauptzollamtes Karlsruhe - Finanzkontrolle Schwarzarbeit - in der Innenstadt von Karlsruhe zwei Nagelstudios aufgesucht, um die dort tätigen Personen einer Prüfung nach den Vorschriften des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und des Mindestlohngesetzes zu unterziehen. Ebenfalls dabei, Beamte des Finanzamtes Karlsruhe-Stadt zum Auslesens der Registrierkassen(Kassenprüfung). In beiden Studios konnten vietnamesische Staatsangehörige ohne Ausweisdokumente oder entsprechende Aufenthaltstitel beim Arbeiten angetroffen werden. Gegen die vietnamesischen Arbeitnehmer und die verantwortlichen Inhaber der Nagelstudios wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe insgesamt sieben Ermittlungsverfahren eingeleitet, darunter auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt. Weiterhin wurde in allen Fällen die Ausländerbehörde der Stadt Karlsruhe über den Sachverhalt informiert, um entsprechende Ausreiseverfügungen auszustellen. In einem weiteren Fall wurde bei erkennungsdienstlichen Maßnahmen der Polizei festgestellt, dass gegen einen der männlichen Vietnamesen ein Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger Steuerhehlerei vorlag. Dieser war aufgrund von Ermittlungen des Hauptzollamts Berlin erlassen worden. Der Festgenommene wurde durch die Polizei dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Karlsruhe

Anne Deubel

Telefon: 0721-3710-338

E-Mail: presse.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell