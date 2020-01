Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Telefonische Erreichbarkeit des Standortes Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Rastatt in der Kehler Straße 49

Karlsruhe, Rastatt (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Standort Rastatt, in der Kehler Straße 49 ist vorübergehend über die Zentrale des Hauptzollamts Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/3710-0 erreichbar.

Zusatzinformation: Zu den Dienststellen des Hauptzollamts Karlsruhe gehören neben dem Dienstsitz in Karlsruhe die Zollämter in Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Pforzheim und Baden-Baden, dazu eine Abfertigungsstelle Nagold und ein Zollservicepoint in Ludwigshafen, die FKS-Standorte Karlsruhe, Heidelberg, Rastatt und Ludwigshafen, die Kontrolleinheit am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und die mobile Kontrolleinheit Verkehrswege.

