Über die Zollverwaltung flossen dem Staat 2018 Einnahmen von über 140 Milliarden Euro zu. Das Hauptzollamt Karlsruhe trug hierzu mit eigenen Einnahmen in Höhe von 8,6 Milliarden Euro an Steuern und Zölle bei. Sehr zufrieden mit der guten Bilanz für das abgelaufene Jahr zeigt sich die Leiterin des Hauptzollamts, Dr. Ulrike Berg-Haas, die auf den täglichen Einsatz von über 650 engagierten und motivierten Mitarbeitern beruht.

Steuererhebung Neben der Einfuhrumsatzsteuer mit 2,8 Milliarden Euro, die für den Import von Waren erhoben wird, waren die Verbrauchsteuern mit 5,3 Milliarden Euro die größte Einnahmequelle. (Diagramm)

Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung Die Karlsruher Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat 2018 über 1.900 Prüfungen bei Arbeitgebern durchgeführt. Das sind etwa 10% mehr, wie im Jahr 2017. Daneben fanden bundesweite Schwerpunktprüfungen im Baugewerbe sowie im Reinigungs-, Hotel- und Gastronomiegewerbe statt.

2018 wurden im Bezirk 3.774 Strafverfahren abgeschlossen, Geldstrafen von 1,25 Millionen Euro und Freiheitsstrafen von insgesamt 82 Jahren (Jahr 2017: 35) verhängt. Die ermittelte Schadenssumme beläuft sich auf rund 30,5 Millionen Euro.

So konnte beispielsweise ein 57-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein durch umfangreiche Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt werden. Ihm wurde nachgewiesen, dass er über Jahre hin-weg Scheinrechnungen an zahlreiche Unternehmen verschiedener Branchen gestellt und somit Beihilfe zur Lohnsteuerhinterziehung und zur Schwarzarbeit bei den Rechnungsempfängern durch das Vorenthalten von Beiträgen zu Lasten der Sozialkassen leistete.

Betäubungs-/Arzneimittel und Waffenschmuggel Im Rahmen von Kontrollen durch die Kontrolleinheit Verkehrswege bzw. den Beamten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und den Paketabfertigungen an den Zollämtern im Bezirk des Hauptzollamts Karlsruhe konnten 2018 ins-gesamt 688 Gramm an Betäubungsmittel (Heroin 2 g, Kokain 403 g, Amphetamine 11 g, Haschisch 125 g, Marihuana 147 g) und 1.597 Arzneimittel beschlagnahmt und somit deren Handel in Deutschland verhindert werden. Außerdem wurden insgesamt 10 Waffen und 30 Schuss Munition sicherge-stellt.

Warenabfertigung Im Jahr 2018 stellten die Zöllnerinnen und Zöllner an den sechs Zollämtern im Bezirk des Hauptzollamts Karlsruhe in rund 1.200 Fällen gefälschte Waren verschiedener Marken sicher. Die hierbei am häufigsten beschlagnahmten Gegenstände sind nach wie vor Schuhe und Kleidung, dicht gefolgt von Sonnenbrillen, Taschen und Schmuck. Diese Waren wurden hauptsächlich im Internet bestellt und kamen zu über 70% über den Postweg aus China in die Bundesrepublik Deutschland. Insgesamt wurden in 2018 über 70.000 Pakete an den Zollämtern des Hauptzollamts Karlsruhe abgefertigt.

