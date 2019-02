Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Das Hauptzollamt Karlsruhe zieht um!

Der Mietvertrag für die neue Liegenschaft in der Philipp-Reis-Straße 4 ist unterzeichnet. Das Hauptzollamt Karlsruhe wird voraussichtlich zum 1.Juli 2020 von der bisherigen Liegenschaft in der Rüppurrer Straße 3a in das neue Verwaltungsgebäude umziehen. Mit rund 8.500 Quadratmeter bietet die neue Immobilie ausreichend Raum für die etwa 400 Bediensteten der Hauptstelle nebst Ausstattung und Technik. Die Zollverwaltung hatte viele Jahre nach einem geeigneten Bürogebäude gesucht. "Ich bin sehr froh, dass meine Belegschaft, die bisher auf mehrere Standorte in Karlsruhe und Mannheim verteilt war, zukünftig noch effektiver unter einem Dach zusammenarbeiten kann", so Frau Dr. Ulrike Berg-Haas, Leiterin des Hauptzollamts. Auch für den Bürger und die Wirtschaftsbeteiligten bietet das neue Haus zahlreiche Vorteile wie etwa einen barrierefreien Zugang, ausreichend Parkplätze und eine sehr gute Erreichbarkeit durch die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Angelegenheiten der Kfz-Steuer können vollständig am neuen Standort im Bürgerservice erledigt werden. Dadurch ist eine starke Präsenz der Zollverwaltung in der Metropolregion Karlsruhe langfristig gesichert und ein Liegenschaftsproblem gelöst, das die Verwaltung über Jahre beschäftigt hat. Das Zollamt Karlsruhe bleibt weiterhin für die Ein- und Ausfuhr von Waren, am derzeitigen Standort in der Pfannkuchstraße 15, zuständig.

Zusatzinformation: Das Hauptzollamt Karlsruhe nahm mit seinen ca. 690 Beschäftigten im Jahr 2017 ca. 6 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt ein, fertigte ca. 12,5 Mio. Warensendungen für den Im- und Export ab und bearbeitete 61.000 Postsendungen aus Drittländern. Bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit beläuft sich die ermittelte Schadenssumme auf 31,9 Mio. Euro. Zu den Dienststellen des Hauptzollamts Karlsruhe gehören neben dem Dienstsitz in Karlsruhe die Zollämter in Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Pforzheim und Baden-Baden, dazu eine Abfertigungsstelle Nagold und ein Zollservicepunkt in Ludwigshafen.

