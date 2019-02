Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zoll kontrolliert Paketdienste Zahlreiche Beanstandungen zu verzeichnen

Karlsruhe (ots)

Bereits am letzten Freitag (08.02.2019) führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls eine bundesweite Schwerpunktprüfung im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienstleister durch. Im Bereich Ludwigshafen, Heidelberg, Karlsruhe und Rastatt waren 118 Beamte im Einsatz und befragten knapp 400 Arbeitnehmer in verschiedenen Depots und Niederlassungen.

"Insgesamt ergaben sich dabei in über 60 Fällen Beanstandungen", sagte Jens Sprenger, Pressesprecher des Hauptzollamts Karlsruhe. Es besteht der Verdacht, dass der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von 9,19 Euro nicht bezahlt wurde und Beschäftigte nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet sind. "Ferner konnten in 14 Fällen Hinweise auf sogenannte scheinselbständige Beschäftigungsverhältnisse festgestellt werden", so Sprenger.

