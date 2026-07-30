Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Zum 1. ..., zum 2. ... und zum 3. ... Schnäppchenjagd in der Zoll-Auktion/Zoll versteigert Pfandsachen bei Live-Auktion

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Heilbronn (ots)

Anlässlich der Festveranstaltung des Hauptzollamts Heilbronn "Wir sind der Zoll - 75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik Deutschland" am Samstag, 1. August 2026 von 12 bis 17 Uhr wird auf der "Zollmeile" in der Karl-Marx-Straße um 15:15 Uhr auch eine Live-Versteigerung durchgeführt.

Bei der öffentlichen Versteigerung können alle Gäste und Festbesucher mitbieten oder die spannende Auktion beobachten und bei Bietergefechten mitfiebern. Der Versteigerungskatalog, der dem QR-Code aus der Anlage entnommen werden kann, enthält Analoges, Antikes, Digitales, Hochprozentiges, Kurioses und Nützliches. All das Kommt unter den Hammer und wird an die bzw. den Meistbietende/n abgegeben.

Da Parkplätze nur eingeschränkt verfügbar sind, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wer keine Gelegenheit hat, bei der Vor-Ort-Versteigerung in Heilbronn mitzumachen, ist herzlich eingeladen, das Internet-Auktionshaus des Zolls unter www.zoll-auktion.de zu besuchen, um dort vielleicht ein Schnäppchen zu machen. Hier versteigern mehr als 4.000 Behörden und öffentliche Anbieter rund um die Uhr gepfändete oder ausgesonderte Gegenstände. Besonders groß ist dort das Angebot bei ausgesonderten Fahrzeugen.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de

Der Zoll bildet auch aus: www.zoll-karriere.

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