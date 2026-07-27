Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Wir sind der Zoll in Heilbronn/Festveranstaltung und Tag der offenen Tür mit Programm für Groß und Klein am 1. August 2026

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Heilbronn (ots)

"Wir sind der Zoll - 75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik Deutschland" unter diesem Motto findet am Samstag, 1. August 2026 von 12 bis 17 Uhr eine Veranstaltung auf dem Innenhof der Kastellstraße 53 sowie der angrenzenden Karl-Marx-Straße statt.

Die Tore stehen dabei allen Bürgerinnen und Bürger offen, die an der vielfältigen Arbeit des Zolls interessiert sind. Von A wie Abgabenerhebung bis Z wie Zollkontrolle - beim Tag der offenen Tür bleiben keine Fragen offen.

Neben Zoll-Einsatzfahrzeugen wird eine mobile Röntgenanlage ausgestellt, es werden Kontrollsimulationen aus den Vollzugseinheiten vorgeführt, zwei Zollhundeteams mit den beiden Zollhunden Fanny und Pia zeigen ihr Können und klassische Innendienstbereiche veranschaulichen, dass der Zoll für weit mehr als die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs zuständig ist.

Für das leibliche Wohl und die musikalische Unterhaltung ist selbstverständlich auch gesorgt. Daneben kann im klimatisierten Konferenzraum des Bürowürfels in der Karl-Marx-Str. 66 die Wanderausstellung des Deutschen Zollmuseums zu diesem Jubiläum besucht und dabei die Entwicklung der bundesdeutschen Zollverwaltung verfolgt werden. Gegen 15:15 Uhr findet eine Live-Versteigerung gepfändeter Gegenstände statt.

"In den letzten Jahren hat die Zollverwaltung immer neue Aufgaben übertragen bekommen, dies der Öffentlichkeit an diesem Tag zu veranschaulichen und für die Zollverwaltung zu werben und dabei gemeinsam einen schönen Nachmittag zu verbringen, das ist unser Ziel", so Christina Taylor-Lucas, Leiterin des Hauptzollamts Heilbronn. "Die Arbeit des Zolls sorgt für den Schutz von Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft und Umwelt", so die Dienststellenleiterin weiter.

Wer nebenbei etwas Gutes tun möchte, kann sich bei der Typisierungsaktion für potenzielle Stammzellspendende für an Blutkrebs erkrankte Menschen registrieren lassen. Eine Tombola mit hochwertigen Preisen rundet die Veranstaltung ab.

Da Parkplätze nur eingeschränkt verfügbar sind, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de

Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.

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