Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Zoll Schnuppertag/Infoveranstaltung für ausbildungs- und studieninteressierte Jugendliche

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Heilbronn (ots)

Am 30. Juli 2026 bietet das Hauptzollamt Heilbronn von 10 bis 14 Uhr wieder einen Zoll-Info-Tag an und lädt hierzu alle Berufsstarter oder Quereinsteiger ein, die sich über die Berufsperspektiven im Zolldienst des Bundes informieren möchten. Ganz besonders für all diejenigen, die vor dem erfolgreichen Realschulabschluss oder Abitur stehen oder vielleicht beruflich noch einmal neu durchstarten wollen, besteht an diesem Tag Gelegenheit, sich umfassend vor Ort über das abwechslungsreiche Aufgabenspektrum des Zolls zu informieren.

Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine Anmeldung per Mail an presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigung mit weiteren Informationen.

Die Veranstaltung ist für alle Berufsstarter oder auch Quereinsteiger konzipiert und wird über mögliche Karrierewege beim Zoll praxisnah informieren. All diejenigen, die 2027 durchstarten oder sich beruflich neu orientieren möchten, können sich über die zahlreichen Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche des Zolls informieren. Wer einen familienfreundlichen Arbeitgeber sucht, der verantwortungs- und sinnvolle Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche sowie gleichzeitig eine sichere Zukunft bietet und dem Themen wie Gleichbehandlung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig sind, ist beim Zoll genau richtig.

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