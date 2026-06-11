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Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Waffe bei Autobahnkontrollen aus dem Verkehr gezogen

HZA-HN: Waffe bei Autobahnkontrollen aus dem Verkehr gezogen
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Heilbronn (ots)

Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege stellten nach der Überprüfung eines ausländischen Kleintransporters an der Anschlussstelle Untereisesheim auf der Autobahn 6 einen Stockdegen sicher.

Der 27-jährige Fahrer und die anderen sechs Mitreisenden verneinten die eingangs der Zollkontrolle von den Einsatzkräften gestellte Frage nach anmeldepflichtigen Waren oder verbotenen Gegenständen.

In einem Fach unter der Fahrzeugrückbank entdeckte ein Zöllner jedoch einen Gehstock, an dessen Totenkopf-Griffstück sich eine im verschlossenen Zustand verborgene Klinge befindet. Der Schaft des übrigen Spazierstocks dient als Scheide, worin sich die Hieb- und Stichwaffe mit einer Klingenlänge von 50 Zentimetern befindet. Wegen des Verdachts der Einfuhr und beabsichtigten Durchfuhr des verbotenen Gegenstands leiteten die Zöllnerinnen und Zöllner ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Heilbronn
Pressesprecher
Marcel Schröder
Telefon: 07131-8970-1050
Mobil: 0175 / 26 90 512
Fax: 07131/8970-1999
E-Mail: presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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