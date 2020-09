HZA-HN: Externe Einstellungsmöglichkeiten/ Heilbronner Zoll bietet Chance auf Quereinstieg

Hauptzollamt Heilbronn

Externe Einstellungsmöglichkeiten/ Heilbronner Zoll bietet Chance auf Quereinstieg

Neben der jährlichen Möglichkeit sich für eine Laufbahnausbildung bei der Bundeszollverwaltung im mittleren oder gehobenen Zolldienst (Bewerbungsschluss: 30.09.2020) zu bewerben, bietet das Hauptzollamt Heilbronn gegenwärtig für zehn offene Stellen die Option eines Quereinstiegs an.

Bei diesen Stellen handelt es sich sowohl um solche des mittleren aber auch des gehobenen Dienstes und sie sind überwiegend dem Themenbereich Bürodienst und Verwaltung aber auch dem Aufgabenbereich Sicherheit und Ordnung zuzuordnen. "Es sind mehrere Tätigkeitsbereiche, für die wir externe Verstärkungen suchen, wie z.B. für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Standort in Tauberbischofsheim, für die Ahndung in Heilbronn, den Prüfungsdienst und die Steueraufsicht in Heilbronn bzw. Stuttgart und für den Vollstreckungsbereich sowohl in Heilbronn als auch in Reutlingen," so die zuständige Personalsachbearbeiterin. Für alle diese Stellenausschreibungen endet die Bewerbungsfrist am 27. September 2020.

Die für die einzelnen Stellen bestehenden Voraussetzungen finden Interessierte direkt im Anforderungsprofil der jeweiligen Ausschreibung im Karriereportal der Bundesverwaltung https://www.erecruiting.itzbund.de/ (Sucheingabe "HZA Heilbronn"). Telefonische Nachfragen oder Auskünfte werden zusätzlich unter den Rufnummern 07131 / 8970 - 1110 bzw. - 1120 erteilt.

Das Hauptzollamt Heilbronn ist eines von sechs Hauptzollämtern der Bundeszollverwaltung in Baden-Württemberg und eine der insgesamt deutschlandweit 41 Ortsbehörden, die für die Erledigung operativer Aufgaben des Zolls zuständig sind. Der Zuständigkeitsbezirk des Hauptzollamts Heilbronn erstreckt sich über 5500 Quadratkilometer und umfasst neben den Stadtkreisen Heilbronn und Ludwigsburg deren Landkreise sowie den Hohenlohekreis, den Main-Tauber-Kreis und den Landkreis Schwäbisch Hall. Neben dem Hauptstandort in Heilbronn in den Liegenschaften der Kastellstraße 53 und der Karl-Marx-Straße 66 sind die über 540 Beschäftigten in Liegenschaften in Ludwigsburg, Reutlingen, Stuttgart, Tauberbischofsheim und Untermünkheim tätig. Im Bezirk des Hauptzollamts Heilbronn sind vier Zollämter in Heilbronn, Ludwigsburg, Tauberbischofsheim und Untermünkheim eingerichtet. Über 21.000 Unternehmen aus der "Region der Weltmarktführer", darunter mehr als 1.400 Brennereien, unterliegen der zoll- und verbrauchsteuerrechtlichen Überwachung durch das Hauptzollamt Heilbronn.

