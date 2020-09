Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Ladies Day/ Letzter Telefoninfotag vor Bewerbungsfristende am 30.09.2020

"Selbstverständlich können auch männliche Interessenten diese letzte Gelegenheit einer persönlichen telefonischen Beratung am 21. September 2020 von 14:00 bis 18:00 Uhr ergreifen," so Sabrina Siniawa, Gleichstellungsbeauftragte (GleiB) des Heilbronner Zolls augenzwinkernd zum ausgerufenen Ladies Day. "Nach wie vor ist der Zoll bestrebt, den Anteil weiblicher Nachwuchskräfte weiter zu erhöhen," so die Beamtin weiter zum Hintergedanken der Aktion.

Aus diesem Grund ist am kommenden Montag, eineinhalb Wochen vor dem diesjährigen Bewerbungsfristende, neben dem Pressesprecher auch die Gleichstellungsbeauftragte als Auskunftsperson erreichbar.

Auskünfte gibt es an diesem Tag sowohl telefonisch unter 07131/8970-1050 als auch unter der Durchwahl -1620 von der GleiB) oder elektronisch über die beiden E-Mailadressen presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de oder gleib.hza-heilbronn@zoll.bund.de.

