HZA-HN: Telefoninfotag am 09.09.2020 ab 09:00 Uhr/ Sichere Perspektive statt Dauerpraktikum

"Neben diesem beruhigenden Aspekt erwartet Berufsstartende ein garantiert abwechslungsreiches und spannendes Berufsfeld," versichert Thomas Wahl, stellvertretender Leiter des Hauptzollamts Heilbronn. Am 9. September 2020 zwischen 09:00 und 15:00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich telefonisch (07131/8970-1050) mit allen wesentlichen Informationen zu versorgen. Sollte die Leitung belegt oder kurzfristig niemand erreichbar sein, können per E-Mail an presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de konkrete Fragen gestellt oder ein Rückrufwunsch mitgeteilt werden.

Beim Zoll können Berufsstartende drei unterschiedliche Berufswege einschlagen. Je nach Bildungsabschluss, persönlichen Zielen und Interessen besteht die Möglichkeit einer Ausbildung im mittleren Dienst, eines dualen Studiums im gehobenen Dienst oder eines dualen Verwaltungsinformatikstudiums. Auch mit einer Schwerbehinderung haben Interessierte jederzeit die Möglichkeit, eine im Einzelfall geeignete Karrierelaufbahn beim Zoll einzuschlagen.

Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens stellen insbesondere die Schülerinnen und Schüler, die 2021 in den Beruf starten wollen vor erhebliche Schwierigkeiten der Informationsbeschaffung. Unter dem Motto ''Block auf Zoll'' können sich diese daher auch bei der ersten Ausbildungs- und Studienmesse in Minecraft auf spielerische Weise über das vielfältige Aufgabenspektrum beim Zoll informieren oder den Pixel-Zöllnern bei ihrer Arbeit am Hafen, Flughafen und auf der Autobahn über die Schulter schauen.

Der Weg zum Gaming-Spaß rund um Ausbildungs- und Berufsperspektiven beim Zoll: Minecraft (Java Edition) auf PC, Mac oder Smartphone starten; "Mehrspieler" auswählen und "Server hinzufügen" anklicken; Server-Name "Block auf Zoll" angeben; Server-Adresse "GrieferGames.net" eingeben; "Fertig" anklicken und "Server beitreten" auswählen; in der Lobby den Zöllner "Block auf Zoll?" auswählen.

