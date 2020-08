Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Wer schläft, sündigt nicht 3000 Schmuggelzigaretten sichergestellt

Heilbronn (ots)

Kurz vor Mitternacht am Samstagabend vor einer Woche stellten Einsatzkräfte des Zolls 15 Stangen Schmuggelzigaretten bei Autobahnkontrollen in Höhe der Anschlussstelle Wertheim auf der A3 sicher.

Ein 37-jähriger rumänischer Staatsbürger verstrickte sich bei seiner Befragung in der nächtlichen Routinekontrolle so stark in Widersprüche, dass die Zöllner den Fahrzeuginnenraum genauer unter die Lupe nehmen mussten. Der Mann war mit seiner Frau und seinen zwei schlafenden Kindern in einem Oberklasse SUV mit englischer Zulassung unterwegs auf dem Weg nach Großbritannien. Nachdem er aufgefordert wurde, die Eingangs bei der Kontrolle spontan angemeldeten fünfzehn Stangen den Zöllnern vorzuzeigen, revidierte er seine Angaben und packte nur fünf Stangen Zigaretten aus unterschiedlichen Gepäckstücken. "Seine Frau habe die Zigaretten gekauft und er wisse eben nicht genau, wie viele es tatsächlich sind," entschuldigte er seine ursprüngliche Anmeldung. Gut versteckt zwischen der Fahrzeugrückbank und den Kindersitzen entdeckten die Zöllner jedoch weitere 15 Stangen Zigaretten.

Die Zöllner leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Die Zigaretten wurden vom Zoll sichergestellt. Der verhinderte Steuerschaden beträgt rund 450 Euro.

