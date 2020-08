Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: In turbulenten Zeiten starten beim Zoll 30 junge Menschen ins Berufsleben/ Familienfreundlicher Arbeitgeber für Menschen mit und ohne Behinderung

Heilbronn (ots)

Im Rahmen dreier getrennter Veranstaltungen und im kleinstmöglichen Kreis stellte der Heilbronner Zoll aktuell so viele Nachwuchskräfte ein wie noch nie zuvor.

"Damit die wichtigen Hygienevorgaben eingehalten werden, haben wir dieses Jahr die Veranstaltung auf drei Termine aufgeteilt," so Christina Taylor-Lucas, Leiterin des Hauptzollamts Heilbronn über die Vereidigungsveranstaltung.

In einem anspruchsvollen Auswahlverfahren behaupteten sich eine Bewerberin und zehn Bewerber für den gehobenen Zolldienst des Bundes gegenüber insgesamt 122 weiteren Mitwerbern und Mitbewerberinnen. Für den mittleren Zolldienst des Bundes setzen sich sechs neue Zollobersekretäranwärterinnen und 13 frischgebackene Zollobersekretäranwärter sogar gegen eine 146-köpfige Konkurrenz durch. "Im schriftlichen und mündlichen Teil des Auswahlverfahrens haben Sie schon Ihr Talent bewiesen, nach dem der Zoll sucht," so Taylor-Lucas weiter. "Strengen Sie sich an, seien Sie aufgeschlossen und wissbegierig, dann werden Sie die Ausbildungszeit mit entsprechendem Fleiß auch erfolgreich absolvieren," sprach die Regierungsdirektorin den neuen Kolleginnen und Kollegen Mut zu.

Im geräumigen und modernen Konferenzraum im 3. OG des Zollgebäudes in der Karl-Marx-Straße erhielten die jungen Nachwuchszöllner und Nachwuchszöllnerinnen nach ihrer Vereidigung von der Dienststellenleiterin ihre ersten Urkunden ihres noch jungen Beamtenlebens: die Ernennungsurkunden.

Im gehobenen Dienst starten die jungen Zollinspektoranwärterinnen und Zollinspektoranwärter in ihre dreijährige duale Studienzeit mit dem ersten Theorieblock an der Dualen Hochschule des Bundes (Fachbereich Finanzen) in Münster (NRW). "Die fachtheoretischen Ausbildungseinheiten des mittleren Zolldienstes, also die ersten und letzten sechs Monate der insgesamt zweijährigen dualen Ausbildung, finden für unsere Nachwuchskräfte am Standort Sigmaringen des Bildungs- und Wissenschaftszentrum des Zolls statt," so Holger Eckardt, Ausbildungsleiter beim Hauptzollamt Heilbronn. Jahrgangsübergreifend betreut er mit seinem Team nun 51 Zöllnerinnen und Zöllner in Ausbildung. Die berufsbegleitenden Praxisphasen beider Laufbahnen finden in den unterschiedlichen Einsatzgebieten und Dienststellen des Hauptzollamts Heilbronn statt.

"Mehr als anderen Jahrgängen je zuvor muss es Ihnen künftig in Ihren Ausbildungszeiten gelingen, sich mit neu zu beachtender Distanz das erforderliche Zollwissen anzueignen," gab die Dienststellenleiterin ihren neuen Beschäftigten mit auf den Weg, sicherte jedoch auch bestmögliche Unterstützung durch die Stammbeschäftigten zu.

"Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" - "Nachdem mit den aktuell eingestellten 30 jungen Männern und Frauen der Jahrgang 2020 aus den Startlöchern ist, beginnt für die Bewerberinnen und Bewerber des Jahrgangs 2021 die heiße Schlussphase des Bewerbungszeitraums," so Marcel Schröder, Pressesprecher des Hauptzollamts. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen, bedingt durch die Corona-Pandemie, wird dieses Jahr das Bewerbungsfristende vom 15. auf 30. September 2020 verlängert.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen oder diesen gleichgestellten Personen sind in der Bundesfinanzverwaltung willkommen. "Viele Arbeitsplätze beim Zoll stehen dem Grunde nach auch für schwerbehinderte und diesen gleichgestellten Menschen offen," ergänzt Stephan Löffler, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen beim Hauptzollamt Heilbronn. "Ist im Einzelfall aus behinderungsbedingten Gründen der Dienst im Vollzugsdienst nicht möglich, gibt es zahlreiche andere mögliche Tätigkeitsfelder beim Zoll, z.B. in der Allgemeinen Verwaltung," so Löffler weiter.

Erstmalig wird zum Einstellungszeitpunkt 01.10.2021 beim Hauptzollamt Heilbronn außerdem ein dualer Studienplatz zum/zur Verwaltungsinformatiker/in angeboten. Bewerbungsschluss ist ebenfalls am 30. September 2020. Der anschließende Tätigkeitsbereich liegt im Bereich der Digitalen Forensik bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.

Nähere Informationen rund um die abwechslungsreichen Berufsperspektiven sowie konkrete Informationen rund um Ausbildungs- und Studienchancen beim Zoll erhalten Interessierte jederzeit telefonisch entweder bei der Ausbildungsleitung unter 07131 / 8970 - 1180, - 1190 bzw. - 1195 (ausbildung.hza-heilbronn@zoll.bund.de) oder bei der Stabsstelle Kommunikation unter - 1050 (presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de).

