HZA-HN: Telefoninfotag am 04.08.2020/ Interessant für Menschen mit oder ohne Handicap

Heilbronn (ots)

Nach wie vor lässt das Corona-Pandemiegeschehen für Berufsstarter keine "face to face" Beratung auf Messen oder anderen Veranstaltungen zu. Daher gibt es am 4. August von 09:00 bis 15:00 Uhr wieder die Möglichkeit, sich telefonisch über alle wichtigen Informationen mit den Ausbildungsexperten des Hauptzollamts Heilbronn auszutauschen.

"Da natürlich auch Bewerbungen schwerbehinderter Menschen oder diesen gleichgestellten Personen dem Zoll willkommen sind, ist dieses Mal auch ein Vertreter der örtlichen Schwerbehindertenvertretung (SBV) als Ansprechpartner mit am Telefon", so Marcel Schröder, Pressesprecher des Hauptzollamts Heilbronn.

Kontaktaufnahmen an diesem Tag sind sowohl telefonisch (07131/8970-1050 für allgemeine Auskünfte oder -1650 für die SBV) als auch elektronisch über die E-Mailadressen zollinfo-tag.hza-heilbronn@zoll.bund.de oder sbv.hza-heilbronn@zoll.bund.de möglich.

"Der Anteil der Beschäftigten mit Handicap in unseren Vollzugsbereichen, wie bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit oder bei der Kontrolleinheit Verkehrswege, ist erfahrungsgemäß geringer als in den vielen Innendiensttätigkeitsbereichen," berichtet Stephan Löffler, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen beim Hauptzollamt Heilbronn. Insgesamt berät und betreut er aktuell mit seinem dreiköpfigen Team 50 Zöllnerinnen und Zöllner in beschäftigungsrechtlichen Fragen und setzt sich für deren Belange als Interessensvertreter aktiv ein. "Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass der Anteil der Menschen mit Handicap beim Hauptzollamt Heilbronn weiter gesteigert werden kann," so Löffler weiter und ermuntert alle noch Unentschlossenen, den Telefoninfotag als Gelegenheit einer ersten Kontaktaufnahme zu nutzen.

