Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Generation Z aufgepasst/ Zoll informiert über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten für einen Beruf, den es schon seit biblischen Zeiten gibt

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Junge Menschen haben es aktuell nicht leicht. Corona-Pandemiebedingte Kontaktbeschränkungen, lange Zeit eingeschränkter Schulbetrieb und dennoch die Qual der Wahl - so viele unterschiedliche Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten wie nie zuvor.

Am 24. Juni 2020 zwischen 10:00 und 15:00 Uhr bietet das Hauptzollamt Heilbronn daher Jugendlichen oder auch ihren Erziehungsberechtigten an, trotz Kontaktbeschränkungen, mit den Ausbildungsexperten in Austausch zu kommen und persönliche Fragen rund um eine Ausbildung, ein Studium oder zu möglichen späteren beruflichen Tätigkeitsfeldern bei der Bundeszollverwaltung zu stellen.

Einfach unter Rufnummer 07131 / 8970 - 1050 anrufen oder Mail an presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de schreiben.

Dass der Zoll ein abwechslungsreiches, interessantes und zukunftsträchtiges Berufsfeld anzubieten hat, davon können sich Interessierte über die beiden Homepages www.zoll.de und www.zoll-karriere.de überzeugen. Zusätzliche Informationen gibt es über die Social-Media-Kanäle des Zolls auf Facebook und Instagram.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Heilbronn

Pressesprecher

Marcel Schröder

Telefon: 07131-8970-1050

Fax: 07131/8970-1999

E-Mail: presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell