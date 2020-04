Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Hauptzollamt Heilbronn - eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit am 27. April 2020

Heilbronn (ots)

Aufgrund von telekommunikationsseitigen Umstellungsarbeiten ist das Hauptzollamt Heil-bronn in seinen Liegenschaften Kastellstraße 53 und Karl-Marx-Str. 66 unter der Rufnummer 07131 / 8970-0 am Montag, 27. April 2020, telefonisch und per Fax nur sehr eingeschränkt erreichbar.

Die Umstellungsarbeiten haben keinen Einfluss auf die bestehenden Rufnummern und sollen im Laufe des Montags abgeschlossen sein.

Auskunftssuchende werden gebeten, es mehrmals im Laufe des Montags zu versuchen.

Trotz gleicher Einwahl ist das Zollamt Heilbronn im Thomaswert 2 durchgängig erreichbar.

