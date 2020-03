Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Zigarettenschmuggel unterbunden/ Fast 50000 Zigaretten bei Autobahnkontrollen sichergestellt

Heilbronn (ots)

In einem ersten Fall bereits im Februar haben Heilbronner Zöllner fast 60 Stangen unversteuerte Zigaretten aus dem Verkehr gezogen. Nur einen Tag später waren es dann 190 Stangen unversteuerte Ware.

Bei der Befragung des 37-jährigen Fahrers eines Pkw-Kombis am 20. Februar an der Rastanlage Hohenlohe Nord in Fahrtrichtung Heilbronn hatte dieser angegeben, für sich und die weiteren vier Insassen insgesamt zehn Stangen bulgarischer Zigaretten "an Bord" zu haben. Eine getrennte Befragung der anderen Mitreisenden ergab jedoch, dass diese Angaben nicht stimmen konnten. Daher entschlossen sich die Kontrollkräfte am frühen Abend zu einer genaueren Überprüfung des Fahrzeugs. Dabei fanden sie in den bauartbedingten Hohlräumen des Fahrzeugs im Fußraum sowie im Kofferraumbereich die knapp 12000 geschmuggelten Zigaretten. Nachdem der Fahrer abschließend einräumte, dass alle Zigaretten ihm gehörten, leitete der Zoll gegen ihn ein Steuerstrafverfahren ein. Die Tabaksteuer in Höhe von 2032,51 Euro konnte er erst entrichten, nachdem ein Freund ihm das Geld zur Kontrollstelle brachte. Eine Systemabfrage ergab zudem, dass gegen den mutmaßlichen Wiederholungstäter bereits in 2017 ein Steuerstrafverfahren eingeleitet wurde.

Am darauffolgenden Tag wurden die Ordnungshüter an gleicher Stelle bei einer Kontrolle einer 13-köpfigen Reisegruppe erneut fündig. Sowohl der 50 Jahre alte Fahrer als auch der 28-jährige zweite Fahrer eines Reisebusses gaben zu Beginn der Kontrolle an, keine verbrauchsteuerpflichtigen mit sich zu führen. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte des Zolls mehrere in Plastiktüten verpackte Kartons vollgestopft mit 38000 rumänischen Zigaretten. Der Steuerwert dieser geschmuggelten Zigaretten beträgt 6368,24 Euro.

In beiden Fällen wurde die Schmuggelware vom Zoll sichergestellt.

