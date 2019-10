Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Heiße Ware in "trockenen Tüchern"/ Schmuggelzigaretten in Kleintransporter gefunden

Heilbronn (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Hauptzollamtes Heilbronn

Hinter einer Tarnladung aus Papierhandtüchern spürten Zöllner des Hauptzollamts Heilbronn am 4. Oktober 2019 eine halbe Million unversteuerter Zigaretten auf.

"Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen/Wolpertshausen und Schwäbisch Hall haben wir uns nachmittags auf der A6 einen weißen Kastenwagen mit polnischer Zulassung für eine Kontrolle ausgesucht", so einer der beteiligten Zöllner. "Dass dessen 24-Jahre alte Fahrerin und ihr 25-jähriger Begleiter keinerlei Beförderungsdokumente für ihre Fahrt nach Frankreich dabei hatten, war befremdlich."

Bei einer ersten Überprüfung des vollständig mit Kartons beladenen Fahrzeugs auf der Tank- und Rastanlage Hohenlohe Nord fanden die Zöllner hinter unverdächtiger Tarnladung erste Kartons unversteuerter Zigaretten. Die vollständige Entladung des Schmuggelfahrzeugs beim Zollamt Heilbronn förderte insgesamt 2500 Stangen Zigaretten zu Tage. Der Tabaksteuerschaden für die Schmuggelware beläuft sich auf 83000 Euro. Gegen die beiden Fahrzeuginsassen wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Der Richter des zuständigen Amtsgerichts ordnete für die beiden Beschuldigten Untersuchungshaft an.

Neben der großen Menge Zigaretten auf der Ladefläche wurden im Fahrzeuginneren eine gebrauchte Haschischmühle sowie ein angerauchter Joint gefunden. Daneben hatte der Mann eine Kleinmenge an Amphetaminen, verpackt in Plastikfolie, in seiner Unterhose versteckt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen.

Eine neue und den Zöllner bislang unbekannte Schmuggelmethode ist dieser Fall nicht. Vor über zwei Jahren stellte der Heilbronner Zoll, damals mit Unterstützung einer mobilen Röntgenanlage, schon einmal 184000 Schmuggelzigaretten hinter einer Tarnladung aus Papierfalttüchern sicher (Link zur Pressemitteilung vom 24. Januar 2017: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121248/3543188).

