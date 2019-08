HZA-HN: Nachwuchskräfte beim Heilbronner Zoll beginnen Laufbahnausbildung/ Duale Ausbildung und duales FH-Studium als Fundament für abwechslungsreiche Karriere

Hauptzollamt Heilbronn

Nachwuchskräfte beim Heilbronner Zoll beginnen Laufbahnausbildung/ Duale Ausbildung und duales FH-Studium als Fundament für abwechslungsreiche Karriere

Heilbronn

Mit 22 Berufsstartern schlugen am 1. August 2019 fast viermal so viele junge Leute die Berufslaufbahn des Zolls beim Hauptzollamt Heilbronn ein als im vergangenen Jahr.

"Die Anzahl der Berufseinsteiger ist jedes Jahr von den Einstellungsermächtigungen abhängig, die jedes Hauptzollamt von der Generalzolldirektion, als zentrale Steuerungsbehörde der Bundeszollverwaltung zugewiesen bekommt", so der Ausbildungsleiter. "In diesem Jahr hatten zwölf Mal so viele Bewerbungen wie zu vergebende Zusagen", führt er weiter aus.

Daher mussten die 22 ausgewählten Neuzöllner und Neuzöllnerinnen über ein mehrstündiges schriftliches Auswahlverfahren ihre Eignung für den öffentlichen Dienst unter Beweis stellen und sich final in einem mündlichen Auswahlverfahren von dem Rest des Bewerberkreises abheben.

"Als Zöllnerin und Zöllner suchen wir häufig in unserem dienstlichen Alltag sprichwörtlich Nadeln in Heuhaufen - ich bin mir sicher, mit Ihnen genau die richtigen neuen Kolleginnen und Kollegen dafür ausgewählt zu haben", sprach die Leiterin des Hauptzollamts Heilbronn, Regierungsdirektorin Christina Taylor-Lucas dem Nachwuchs am ersten Tag ihres Arbeitslebens ihr Vertrauen aus. Im Konferenzsaal des Hauptzollamts Heilbronn vereidigte sie die 22 Neuzugänge und händigte ihnen ihre Ernennungsurkunden aus.

"Für Ihren heute beim Zoll begonnenen beruflichen Werdegang beglückwünsche ich Sie und wünsche Ihnen viele interessante Begegnungen und Erfolg", so die Leiterin Taylor-Lucas weiter.

Für die zehn Männer (sechs im gehobenen Dienst (g.D.) und vier im mittleren Dienst (m.D.)) und die zwölf Frauen (fünf im g.D. und sieben im m.D.) beginnt gleich morgen ein sechstägiges Einführungspraktikum, bevor es danach für jeweils sechs Monate nach Sigmaringen (m.D.) oder Münster (g.D.) geht, wo die ersten theoretischen Teile der dualen Berufsausbildung absolviert werden. An beiden Standorten unterhält der Zoll Bildungseinrichtungen, an dem der Zollnachwuchs campusähnlich untergebracht, verpflegt und ausgebildet wird.

Zusatzinformation:

Ausbildungshauptzollamt Heilbronn

Der Zoll stellt jedes Jahr zum 1. August bundesweit Nachwuchskräfte ein, welche nach zweijähriger Ausbildung bzw. nach dem dreijährigen Diplomstudiengang die vielfältigen Aufgaben zum Schutz der Bürger, der heimischen Wirtschaft und der Natur wahrnehmen. Sowohl die 24- monatige Ausbildung im mittleren Zolldienst als auch das Studium, das zwölf Monate länger dauert, werden in Form von Blockmodulen durchgeführt. Im mittleren Dienst umschließen die halbjährigen theoretischen Abschnitte, der Einführungs- und der Abschlusslehrgang, am Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung, eine einjährige Praxiszeit beim Ausbildungshauptzollamt. Bei der Ausbildung für den gehobenen nicht-technischen Zolldienst wechseln sich mehrere Studienabschnitte am Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes in Münster und Praktika an den jeweiligen Ausbildungshauptzollämtern ab. In den Schul- bzw. Studienabschnitten erhalten die Auszubildenden das theoretische Rüstzeug vermittelt, welches in den Praktika beim Hauptzollamt und dessen Dienststätten manifestiert wird.

Die Bewerbungsfrist für den Ausbildungsstart im Ausbildungsjahr 2020 endet nach den Sommerferien am 30. September 2019. Nähere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 07131 / 8970 - 1180 und - 1190 oder per E-Mail ausbildung.hza-heilbronn@zoll.bund.de.

