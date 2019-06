Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Haschisch in den Taschen/ Zoll findet Drogen bei Autobahnkontrolle

Heilbronn (ots)

Im Schlepptau hatte die Zollstreife auf der A6 bei ihrer stichprobenartigen Kontrolle einen Personenkraftwagen mit französischer Zulassung, den sie in den frühen Abendstunden des 24. Juni für weitere Maßnahmen auf den Autohof Bad Rappenau eskortierte.

Obwohl Fahrer und Beifahrer bei einer ersten Befragung angaben, keine anmeldepflichtigen Waren mit sich zu führen, entschlossen sich die Zöllner zu einer Kontrolle des Fahrzeuginnenraums. In einer Umhängetasche auf der Rückbank des Fahrzeugs wurden 32 Gramm Haschisch in einer Folienverpackung aufgefunden. Der 28-Jährige Beifahrer räumte in der Folge der Befragung ein, dass er diese zum eigenen Konsum mit sich führe. Die Aufforderung, den Inhalt seiner Hosentaschen zu zeigen, förderte ein zweites Tütchen mit weiteren 3,7 Gramm der verbotenen Substanz zu Tage.

Gegen den rumänischen Beifahrer leiteten die Zöllner daher noch vor Ort ein Strafverfahren ein und stellten die Gesamtmenge der Drogen sicher.

Im Europa der offenen Grenzen hat sich das Gesicht des Zolls gewandelt. Der Zoll hat tagtäglich ein wachsames Auge auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Er bietet Schutz vor Folgen krimineller Handlungen. Dabei ist er bestrebt, kriminelle Organisationen aufzudecken und unschädlich zu machen. Ziel der Arbeit ist es stets, die Drahtzieher im Hintergrund aufzuspüren und illegal erlangte Vermögenswerte sicherzustellen. Dies gelingt über eine enge internationale Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden und den Einsatz moderner Technik. Zum Schutz vor illegalem Handel und Konsum unterliegen Stoffe wie Haschisch, die gemeinhin als Drogen bezeichnet werden, als Betäubungsmittel generellen Verkehrsverboten bzw. ist der Verkehr mit anderen Betäubungsmitteln, die z.B. zu medizinischen Zwecken Verwendung finden, streng überwacht. Dies betrifft sowohl den Betäubungsmittelverkehr im Inland, als auch die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr vom Betäubungsmitteln.

