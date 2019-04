HZA-HN: Geschenkt ist nicht immer geschenkt

Hauptzollamt Heilbronn

Mit dem Inhalt einer Paketsendung, die beim Zollamt Heilbronn am 1. April abgefertigt wurde, sollte offenbar die gesamte Belegschaft eines Heilbronner Imbiss einheitlich ausstaffiert werden.

Als der Heilbronner Adressat den Inhalt eines großen Pakets aus der Türkei, das er abholen wollte, als Geschenklieferung anmeldete, wurden die Zöllner hellhörig. Bereits nach dem Öffnen drängte sich den Beamten der Verdacht auf, dass die Sendung der 48 Polo-Shirts aus Fälschungen der geschützten Marke Ralph Lauren besteht. Unter dem nachgeahmten Markenlogo sind die Polos mit der Bezeichnung und dem Logo des Heilbronner Gastronomiebetriebs bedruckt.

Wie der Anwalt des Rechteinhabers zwischenzeitlich dem Zoll bestätigte, handelt es sich bei den Textilien um markenrechtsverletzende Plagiate, was aufgrund der minderwertigen Qualität und Verarbeitung der Kleidungsstücke zu vermuten war.

Zusätzlich waren drei weitere Polo-Shirts der Marke Lacoste und eine Jeanshose der Marke Dsquared dabei, die mutmaßlich ebenfalls gefälscht sind. Die Prüfungen durch die jeweiligen Markenrechtsinhaber laufen.

Zusatzinformationen:

Im Jahr 2018 hat der deutsche Zoll Plagiate im Wert von über 196 Millionen Euro beschlagnahmt. An den vier Zollämtern im Bezirk des Hauptzollamts Heilbronn hat sich die Anzahl der Beschlagnahmen aufgrund von Markenrechtsverstößen in 2018 im Vergleich zum Vorjahreswert von 240 auf 537 Fälle mehr als verdoppelt. In 122 der 537 Fälle handelte es sich um gefälschte Kleidung oder nachgeahmtes Kleidungszubehör. Der Gegenwert der beschlagnahmten Waren liegt über 83000 Euro. Der Gesamtwert aller beschlagnahmten Waren beim Hauptzollamt liegt über 1,16 Millionen Euro.

