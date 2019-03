Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Mindestarbeitsbedingungen am Wochenende kontrolliert

Heilbronn (ots)

Zwischen kurz nach fünf Uhr morgens und bis kurz nach Mitternacht beteiligte sich das Hauptzollamt Heilbronn an der am Samstag, 23. März 2019 bundesweit durchgeführten zweiten Mindestlohnsonderprüfung.

Im Einsatz waren 36 Beschäftigte von beiden Standorten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Heilbronn und Tauberbischofsheim, um in den Land- und Stadtkreisen Heilbronn und Ludwigsburg sowie dem Main-Tauber-Kreis, dem Hohenlohekreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu überprüfen.

Während der Kontrollmaßnahme führten die Zöllner Personenbefragungen bei insgesamt 185 angetroffenen Arbeitnehmern in 63 verschiedenen Betrieben auf dem Bau, im Einzelhandel und Hotel- sowie Gaststättengewerbe, in KfZ-Werkstätten und im Personenbeförderungsgewerbe durch.

In insgesamt 31 Fällen sind weitere Nachforschungen erforderlich, da sich bei der Prüfung folgende Feststellungen ergaben:

- in zehn Fällen Verdacht auf Mindestlohnverstöße, - in fünf Fällen Verdacht auf Beitragsvorenthaltung nach § 266a (1) und (2) Strafgesetzbuch, - in vier Fällen Verdacht auf illegale Ausländerbeschäftigung, - in zwei Fällen Verdacht auf Leistungsmissbrauch sowie - in zehn Fällen Hinweise für Aufzeichnungspflichtverletzungen.

Die während der Kontrollen festgestellten Unregelmäßigkeiten werden in der Folge u.a. mittels der am Kontrolltag begonnenen 40 Geschäftsunterlagenprüfungen aufgeklärt.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Heilbronn

Pressesprecher

Marcel Schröder

Telefon: 07131-8970-1050

Fax: 07131/8970-1999

E-Mail: presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell