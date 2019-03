Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Hoher vierstelliger Bußgeldbescheid wegen Mindestlohnverstoß/ Betrieb im Baugewerbe missachtet Mindestlohn

Da eine im Landkreis Heilbronn ansässige Firma den im Baugewerbe geltenden Mindestlohn missachtete, wurde gegen sie eine Geldbuße in Höhe von 9978,00 Euro verhängt.

Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Heilbronn bestätigten den Anfangsverdacht, dass die Firma den im Baugewerbe zu zahlenden Mindestlohn nicht eingehalten hat. So wurden einem dort angestellten Arbeitnehmer zwischen Juli und Dezember 2016 insgesamt 4989,39 Euro Arbeitslohn vorenthalten.

Gegen die Firma wurde durch das Hauptzollamt Heilbronn deswegen am 31. August 2018 ein Bußgeldbescheid erlassen, gegen den sie jedoch Rechtsmittel einlegte. Da dem Einspruch nicht stattgegeben wurde, musste dieser dem Amtsgericht Heilbronn zur Entscheidung vorgelegt werden.

Der betroffene Firmeninhaber hatte noch vor der für 24. Januar 2019 anberaumten Gerichtsverhandlung seinen Einspruch zurückgenommen, so dass der Bußgeldbescheid rechtskräftig wurde.

Zusatzinformation:

Neben dem allgemein gültigen Mindestlohn bestehen für bestimmte Branchen abweichende Regelungen. So unterliegt z.B. die Baubranche dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) mit einem derzeitigen Mindestlohn in Höhe von 11,75 Euro für ungelernte bzw. 14,95 Euro für gelernte Arbeitnehmer (ab 01.03.2019 Lohngruppe 1: 12,20 Euro und Lohngruppe 2: 15,20 Euro).

Bei dem Mindestlohn handelt es sich um einen Bruttolohn, der als Geldleistung zu berechnen und auszuzahlen ist. Die Entlohnung im Wege der Gewährung von Sachbezügen, also Leistungen des Arbeitgebers, die dieser als Gegenleistung für die Arbeitsleistung in anderer Form als in Geld erbringt, ist nicht zulässig.

