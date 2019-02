Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Verbotene Apotheke/ Nicht einfuhrfähige Medikamente sichergestellt

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Da die im Paket versandten Medikamente in Deutschland allesamt nicht einfuhrfähig sind, wurde einer Heilbronner Paketempfängerin der Inhalt des an sie adressierten Pakets aus Brasilien nicht überlassen.

"Befinden sich Pillen oder Mittel, die zur Anwendung oder Einnahme bestimmt sein könnten in Paketen, die bei uns am Zollamt abgeholt werden müssen, werden wir besonders hellhörig", so Sven Figula, Einfuhrabfertigungsleiter des Zollamts Heilbronn.

Für die im Paket versendeten zehn unterschiedlichen Arzneimittel, die insgesamt aus mehr als 700 verschiedenen Pillen bestanden, wurden Nachprüfungen bei dem für medizinische Produkte zuständigen Regierungspräsidium veranlasst. Die von dort mitgeteilten Resultate bestätigten die Vermutung der Zöllner.

In allen Fällen handelt es sich um nicht einfuhrfähige Medikamente, die u. a. zur hormonalen Empfängnisverhütung, zur Vorbeugung und Behandlung manischer Episoden oder von Pilzinfektionen bzw. zur Behandlung von Depressionen und Bulimie verordnet werden.

Was mit dem Medikamentenmix nun passiert, darüber entscheidet das Regierungspräsidium Stuttgart, wie auch über die Frage eines möglichen Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen die Frau.

Zusatzinformationen:

Der Verkehr mit Arzneimitteln unterliegt in Deutschland zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Risiken und Schäden strengen Vorschriften nach dem Arzneimittelgesetz (AMG). Privatpersonen dürfen nach dem deutschen Arzneimittelrecht im Wege des Post- oder Kurierversands grundsätzlich keine Arzneimittel aus dem Ausland beziehen. Privatpersonen haben lediglich die Möglichkeit, Arzneimittel die hier in Deutschland für das betreffende Anwendungsgebiet nicht erhältlich sind, bei einer in Deutschland ansässigen Apotheke zu bestellen. Die Apotheke kann in diesem Fall das Arzneimittel im Ausland beziehen und an die Besteller abgeben. Hierfür benötigen Privatpersonen vorab eine entsprechende ärztliche oder zahnärztliche Verschreibung.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Heilbronn

Pressesprecher

Marcel Schröder

Telefon: 07131-8970-1050

Fax: 07131/8970-1999

E-Mail: presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell